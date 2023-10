Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennender Schaltschrank im Klärwerk Sindlingen

Frankfurt am Main (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr wurden eine stärkere Rauchentwicklung und Knallgeräusche in einem Technikraum des Klärwerks in Sindlingen im Roter Weg gemeldet. Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte die Ursache für die Meldung in einem brennenden Schaltschrank. Das Feuer in einem Elektroraum konnte mit zwei Kohlendioxid-Feuerlöschern auf den Schaltschrank begrenzt und eine Ausbreitung auf den Raum verhindert werden. Durch den Einsatzleiter vor Ort wurde ein Fahrzeug mit Sonderlöschmittel nachgefordert. Dieses brachte weiteres Kohlendioxid an die Einsatzstelle, um den Elektrobrand abschließend zu löschen. Der Brandrauch im Gebäude wurde mittels Lüftern entfernt, die Bereiche des Brandes vor Einsatzende mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Im Einsatz waren etwa 25 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr.

Verletzt wurde niemand. Zu Schadensursache und -höhe können keine Angaben gemacht werden.

