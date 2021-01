Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zwei kleinere Brände beschäftigten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr am gestrigen Abend.

Frankfurt am Main (ots)

Zunächst wurde der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr am 11.01.2021 gegen 17:45 Uhr eine Rauchentwicklung aus der Heilig-Kreuz Kirche in Bornheim gemeldet. Ursache hierfür war auf einem Treppenabgang im Außenbereich in Brand geratener Unrat. Gegen 18:00 Uhr brannte auf einer Wiese an der Bernadottestraße in Praunheim aus einer Gasflasche ausströmendes Propangas. Beide Brände konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht und größere Sachschäden somit verhindert werden. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Praunheim an den Löscharbeiten beteiligt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachen sind unbekannt und werden von der Polizei ermittelt.

