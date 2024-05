Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Bottrop (ots)

Um 17:15 Uhr gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop mehrere Notrufe gleichzeitig ein. Die Anrufer beschrieben einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person unter einem LKW an der Horster Straße Einmündung Beckstraße. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden umgehend der Hilfeleistungszug der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Boy, sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurde die verletzte Person von mehreren Ersthelfern betreut. Die Person war mit ihrem Fahrrad an dem vorderen rechten Radkasten eingeklemmt. Nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle wurde die eingeklemmte Person mit pneumatischem Rettungsgerät nach ca. 35 Minuten befreit. Der LKW-Fahrer und die ebenfalls anwesende Mutter der Patientin erlitten einen Schock und wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Anschließend wurde die Patientin einem Krankenhaus der Maximalversorgung zugeführt. Für die Dauer des Einsatzes war die Horster Straße für den fließenden Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Bottrop war mit insgesamt 35 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Einsatzmaßnahmen konnten um 18:50 Uhr beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Altstadt stellte für die Dauer des Einsatzes den Grundschutz um weitere Einsätze im Stadtgebiet zu übernehmen. (Ne)

