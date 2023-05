Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Einsatzkräfte aus Leverkusen zur Waldbrandübung in Portugal

Am Sonntagmorgen starteten drei ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Leverkusen zu einer dreitägigen Übung zur Bekämpfung von Vegetationsbränden in Portugal. Mit einem geländegängigen Tanklöschfahrzeug ging es für die Kräfte am 30.04.2023 zunächst zur Sammelstelle nach Bonn. Von dort machte sich der Konvoi - bestehend aus 58 Einsatzkräften, 20 Fahrzeugen und vier Anhängern - auf den Weg in die Region Abrantes, nordöstlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon.

Gemeinsam bilden die Kräfte der Feuerwehren Bonn, Düsseldorf, Ratingen, Königswinter und Leverkusen ein deutsches Waldbrandmodul im Europäischen Katastrophenschutzmechanismus. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Modul bereits aus Griechenland (2021) und Frankreich (2022) zur Unterstützung angefordert.

Heute startet die dreitägige groß angelegte Übung, an der auch andere europäische Einheiten teilnehmen. Die Teilnahme an der Großübung dient dazu, das offizielle Zertifizierungsverfahren des Waldbrandmoduls als europäische Einheit abzuschließen.

Für weitere Informationen zum Ablauf des Übungseinsatzes wird auf die Pressemeldung der Feuerwehr Bonn verwiesen: https://www.bonn.de/pressemitteilungen/april-2023/uebung-waldbrandmodul.php

