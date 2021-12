Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brennender Adventskranz sorgt für Sachschaden in Graurheindorf

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Graurheindorf, 12.12.2021, 13:48 Uhr

Glimpflich ging am Sonntagnachmittag ein Feuerwehreinsatz auf der Römerstraße aus. Eine aufmerksame Nachbarin meldete, dass es in im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses brennen würde - sie hätte kurzzeitig eine Gardine brennen sehen. Die Leistelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn alarmierte daraufhin die Löscheinheit 1 der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit 15 der Freiwilligen Feuerwehr sowie den Führungsdienst zur Römerstraße.

Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass leichter Qualm aus einem Fenster kam. Die Erkundung im Gebäude ergab, dass ein Adventskranz in Brand geraten war und die Gardine in Brand setzte. Der kleine Brand auf der Fensterbank konnte mit einem Kleinlöschgerät schnell bekämpft werden. Glücklicherweise wurde bei dem Kleinbrand niemand verletzt und nur das Küchenfenster beschädigt. Die Wohnung ist weiterhin bewohnbar. Ein Übergreifen auf weitere Gegenstände hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem ausgedehnten Zimmerbrand geführt.

Im Einsatz waren insgesamt 18 Feuerwehreinsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Rheindorf der Freiwilligen Feuerwehr Bonn. Zwei Einsatzkräfte des Bonner Rettungsdienstes rückten mit einem Rettungswagen aus - kamen jedoch nicht zum Einsatz.

Die Feuerwehr Bonn weist darauf hin, Kerzen und offenes Licht nicht unbeaufsichtigt brennen zu lassen. Des Weiteren sollen Kerzen auf nicht brennbaren Unterlagen und fern von brennbaren Gegenständen aufgestellt werden.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell