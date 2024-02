Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der Velauer Straße

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 12.45 Uhr, wurden Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der Velauer Straße alarmiert. Gemeldet wurde ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung zwischen den Einmündungen Filchnerstraße und Kleiststraße. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und insgesamt vier Fahrzeuginsassen. Die Velauer Straße wurde durch die Unfallstelle vollständig blockiert und bei zwei Fahrzeuginsassen kam es durch den Unfall zu leichten Verletzungen. Die verletzten Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und im weiteren Verlauf wurde eine Person einer umliegenden Klinik zugeführt. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert, die Ausbreitung auslaufender Betriebsmittel verhindert sowie der Brandschutz sichergestellt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die Velauer Straße zwischen den Einmündungen Filchnerstraße und Kleiststraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (MSchü)

