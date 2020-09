Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand auf einem Balkon

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Anwohner über den Notruf eine um Hilfe rufende Person sowie sichtbaren Feuerschein auf einem Balkon "Am Eckland". Durch die Leitstelle wurden daraufhin die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst entsandt. Vor Ort bestätigte sich die Meldung für die Einsatzkräfte. Es brannte auf einem Balkon in einem Obergeschoss des Mehrfamilienhauses, eine offensichtlich hilfebedürftige Person befand sich noch in der leicht verrauchten Wohnung. Die Einsatzkräfte verschafften sich umgehend Zugang zu der betreffenden Wohnung und konnten den Brand auf dem Balkon schnell ablöschen. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und für die weitere Behandlung einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach zirka 30 Minuten beenden.

