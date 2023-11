Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchwarnmelder verhindert Schlimmeres

Mönchengladbach (ots)

Kurz vor Mitternacht meldete ein aufmerksamer Anwohner der Leitstelle auf der Krefelder Straße das akustische Signal eines Rauchwarnmelders sowie Brandgeruch. Umgehend wurden durch die Leitstelle Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort wurden die Einsatzkräfte durch den Anrufer in Empfang genommen. Nach einer kurzen Lageerkundung konnte die entsprechende Wohnung ausfindig gemacht werden. Über eine Steckleiter sowie Spezialwerkzeug konnte schadenfrei ein Zugang zur Wohnung geschaffen werden. Ein Trupp geschützt mit Atemschutz konnte in der leicht verrauchten Wohnung einen Mann vorfinden. Dieser wurde zügig aus der Wohnung geführt und dem Rettungsdienst übergeben. In Zusammenarbeit mit dem Notarzt wurde der Patient notfallmedizinisch untersucht. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Auf dem eingeschalteten Herd glimmten Kunststoffreste. Der Trupp löschte diese ab und schaltete den Herd stromlos. Im Anschluss wurde die Wohnung mittels Belüftungsgerät vom Rauch befreit. Nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, die weitere Ermittlungen aufgenommen hat.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Feuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

