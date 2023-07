Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Nächtlicher Brand zweier Gartenhütten

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Dahl, 16.07.2023, 01:38 Uhr, Aktienstraße (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde der Feuerwehr ein Vegetationsbrand im Bereich des Freizeitparks Dahl gemeldet. Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte einen Feuerschein im Bereich Kamillianerstraße sehen. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, standen zwei Gartenhütten bereits im Vollbrand. Durch den massiven Einsatz von vier C-Rohren verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen auf die benachbarten Gartenhäuser und die Umgebung. Die Gartenhütten sind komplett niedergebrannt. Die Einsatzstelle wurde nach Beendigung der Löschmaßnahmen an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell