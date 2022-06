FW-MG: Verkehrsunfall in Eicken

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Eicken, 01.06.2022, 17:31 Uhr, Steinmetzstraße (ots)

Am heutigen späten Nachmittag kam es auf der Steinmetzstraße zu einem Verkehrsunfall, an dem ein fahrendes und ein parkendes Fahrzeug beteiligt waren. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen auf der Fahrerseite liegenden PKW vor. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs konnte sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte mit Unterstützung durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreien. In Anbetracht des Unfallhergangs hatte der Fahrer Glück im Unglück und trug nach erster Untersuchung durch den Notarzt keine schweren Verletzungen davon, wurde aber zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik im Stadtgebiet transportiert. Bei dem beteiligten geparkten Pkw entstand ein Karosserieschaden. Während des Einsatzes kam es zu einer Vollsperrung der Steinmetzstraße. Hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

