FW-MG: Wasserschaden durch Sprinkleranlage

Mönchengladbach-Venn, 09.04.2022, 13:50Uhr, Rönneterring (ots)

Gegen 13:50 Uhr am 09.04.2022 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch die automatische Brandmelde- und Sprinkleranlage zu einem Großhandel für Lebensmittel alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache verursachte eine ausgelöste Löschwasserdüse - Sprinkler genannt - in einem Teilbereich des Großhandels einen Wasserschaden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten umgehend die Löschwasserzufuhr zum Sprinkler ab und verhinderten einen größeren Schaden an den dort gelagerten Lebensmitteln. Das bereits ausgeflossene Löschwasser wurde mit hauseigenen Mitteln durch Mitarbeitende aufgenommen. Ein Mitarbeiter wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht. Für den Zeitraum der Feuerwehrmaßnahmen wurde der Warenverkauf unterbrochen. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

