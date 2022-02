Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall mit LKW

Mönchengladbach-BAB, 15.02.2022, 16:49 Uhr, A61 FR Venlo hinter AK MG (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem umgestürzten LKW auf der BAB A61 in Fahrtrichtung Venlo zwischen dem Autobahnkreuz Mönchengladbach und der Ausfahrt Mackenstein alarmiert. Aus bisher nicht bekannter Ursache war der Fahrer des LKW mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in die schräge Böschung gefahren. Dabei stürzte das mit 22 Tonnen Erdreich beladene Fahrzeug um. Der Fahrer konnte eigenständig die Führerkabine verlassen und wurde vom Rettungsdienst versorgt und im weiteren Einsatzverlauf in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Bei dem Unfall war der Tank des LKW beschädigt worden und Kraftstoff lief aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen den weiterhin auf der Überholspur fließenden Verkehr ab, stellten Löschmittel bereit und konnten die Leckage notdürftig beheben. Da für alle weiteren Maßnahmen erst das Fahrzeug abtransportiert werden musste und keine weiteren Gefahren davon ausgingen, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen und der Feuerwehrkran des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

