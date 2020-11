FW-MG: Verkehrsunfall auf BAB

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach, 14.11.2020, 06:42 Uhr, BAB 52 FR DüsseldorfMönchengladbach, 14.11.2020, 06:42 Uhr, BAB 52 FR Düsseldorf (ots)

Am frühen Morgen kam es auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf, kurz vor dem Autobahnkreuz Neersen, zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Die eintreffenden Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Der Rettungsdienst sichtete die Fahrzeuginsassen und transportierte eine verletzte Person in ein Mönchengladbacher Krankenhaus. Die Einsatzstelle wurde nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen an die Polizei übergeben.

Alarmiert waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Radtke

