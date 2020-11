Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verrauchter Treppenraum durch brennende Altkleider

Mönchengladbach-Odenkirchen, 12.11.2020, 14:26 Uhr, Schleestr.Mönchengladbach-Odenkirchen, 12.11.2020, 14:26 Uhr, Schleestr. (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Hochhaus an der Schleestrasse in Odenkirchen gerufen. Dort sorgten brennende Altkleider im 1. Obergeschoss des Treppenraumes für eine deutliche Verrauchung des Treppenraumes. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand mit einem Trupp unter Pressluftatmer mit einem Kleinlöschgerät schnell ab. Anschließend wurde der Treppenraum mittels eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

