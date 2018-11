FW-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mönchengladbach-Donk,12.11.2018,16:16 Uhr,Donker Straße (ots) - Am heutigen Nachmittag ereignete sich kurz vor der Stadtgrenze Mönchengladbach ein Verkehrsunfall im Kurvenbereich der Donker Straße mit zwei verletzten Personen. Zwei Pkw touchierten sich auf der engen Fahrbahn, wodurch beide Fahrer Verletzungen erlitten. Nach der Herstellung der Transportfähigkeit wurden beide Patienten mit jeweils einem Rettungswagen in Mönchengladbacher Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuer-und Rettungswache I unterstützten bei der Versorgung der Verletzten und sicherten die Einsatzstelle im Bereich der Donker Straße ab. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle um den Unfallhergang zu ermitteln. Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Holger Coenen

