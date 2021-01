Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Folgenschwerer Wohnungsbrand in Krefelder Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Kurz von 20 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Martinstraße einen aktivierten Rauchwarnmelder und Brandgeruch im Haus. Aufgrund der eingehenden Anrufe in der Leitstelle wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Fischeln sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte hatten Polizeikräfte bereits das Gebäude geräumt. Von außen konnte in einer Erdgeschosswohnung Feuerschein wahrgenommen werden. Zur Innenbrandbekämpfung wurde ein Löschangriff über den Treppenraum mit einem Rohr durch den Angriffstrupp unter umluftunabhängigen Atemschutz eingeleitet. Im Rahmen der Brandbekämpfung wurde die Bewohnerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bis auf die betroffene Wohnung ist das Haus weiterhin bewohnbar. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrkräfte, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt der Stadt Krefeld. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr aus Fischeln. Nach 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld

Andre Jansen

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell