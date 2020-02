Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Folge- /Abschlussmeldung Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus

Krefeld (ots)

Die Versorgungsleitungen wurden durch die NGN freigelegt und abgesperrt. Das Gebäude wurde anschließend durch die Feuerwehr gelüftet und freigemessen. Der Hausanschluss wurde durch die NGN gesichert, die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der Feuerwehreinsatz wurde um 17:23 Uhr abgeschlossen. Die Bewohner die während des Einsatzes in einem Bus der SWK bzw. in einem nahe gelegenen Altenheim betreut wurden, konnten alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Straßensperrungen wurden mittlerweile aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Krefeld

Marc Meisloch

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell