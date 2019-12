Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Junges Pärchen von zwei Bewaffneten in Wohnung beraubt

Karlsruhe (ots)

Ein junges Pärchen ist am Sonntag gegen 15.20 Uhr von einem Duo in seiner Wohnung unter Vorhalt einer Pistole in der Karlsruher Kapellenstraße beraubt worden. Dabei wurden mehrere Hundert Euro Bargeld, eine Halskette und drei Armbanduhren erbeutet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 1.500 Euro.

Die beiden Männer werden auf 18 bis 20 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, einer kräftig, der andere schlanker geschätzt. Der Kräftigere war mit einer Pistole bewaffnet und trug eine schwarze Schildmütze mit dem Schild nach hinten gedreht, einen weißen Pulli sowie eine schwarze Jogginghose und er sprach akzentfrei Deutsch.

Sein Komplize ist von osteuropäischer Erscheinung, trägt dunkles Haar, an den Seiten kurz, oben länger und er war unrasiert. Auch dieser sprach hochdeutsch und war mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Jeanshose bekleidet.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe führt hierzu die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 entgegen.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell