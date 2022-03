Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Rauchmelder erkennen Feuer frühzeitig - Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand

Düsseldorf (ots)

Montag, 7. März 2022, 19.05 Uhr, Weißenburgstraße, Derendorf

Am frühen Montagabend detektierten die in der Wohnung angebrachten Rauchmelder ein Feuer und warnten die betroffene Bewohnerin. Diese verließ unverzüglich die Wohnung, wählt den Notruf und rief die Feuerwehr Düsseldorf zur Hilfe. Der Leitstellendisponent alarmiert umgehend Kräfte der umliegenden Feuer- und Rettungswachen, welche nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen. Erste Kräfte gingen in die Wohnung vor und löschten mithilfe eines Kleinlöschgeräts eine brennende Waschmaschine ab. Im Anschluss verbrachten die Einsatzkräfte das betroffene Objekt aus der Wohnung und kontrollierten den betroffenen Bereich. Aufgrund eines vom Feuer betroffenen Durchlauferhitzers stellte die Feuerwehr Düsseldorf den Strom in der Wohnung vorsorglich ab. Abschließend erfolgte eine Lüftung der Wohnung, um diese vom Rauch zu befreien. Vorsorglich behandelte der Rettungsdienst die Bewohnerin, ein Transport ins Krankenhaus war jedoch nicht nötig. Die Bewohnerin könnte hervorgerufen durch die Geschehnisse am selben Abend nicht in die Wohnung zurückkehren. Sie kommt jedoch bei Nachbarn unter. Die Feuerwehr Düsseldorf konnte bereits nach 20 Minuten den Einsatz beenden und wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell