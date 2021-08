Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus - Feuer schnell unter Kontrolle gebracht - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Samstag, 7. August 2021, 11:10 Uhr, Worringer Straße, Stadtmitte

In einem Wohn- und Geschäftshaus auf der Worringer Straße kam es am späten Vormittag zu einem Brand in einem Restaurant. Es wurde keine Person verletzt.

Kurz nach 11 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, das in einem Restaurant eine Rauchentwicklung zu sehen ist. Aufgrund der Meldung machten sich sofort mehrere Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeuge auf den Weg zum Einsatzort, der bereits wenige Minuten später erreicht wurde.

In einem Restaurant war es im Erdgeschoss zu einem Brand der Lüftungsanlage gekommen. Sofort ließ der Einsatzleiter einen Atemschutztrupp in das verrauchte zweigeschossige Restaurant mit einem C-Rohr vorgehen, um die Flammen zu löschen. Außerhalb des Gebäudes schlugen die Flammen am Ende der Lüftungsanlage aus dem Lüftungsrohr heraus, sodass vom Einsatzleiter ein weiteres Löschrohr von einem weiteren Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung vorgenommen wurde. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle gebracht, allerdings hatte sich der Brandrauch auf das komplette Restaurant ausgebreitet. Mit einem Hochleistungslüfter befreiten die Feuerwehrleute das Restaurant vom giftigen Qualm. Parallel zu den Löschmaßnahmen kontrollierten weitere Feuerwehrkräfte den angrenzenden Treppenraum und alle Wohnungen in dem Wohn- und Geschäftshaus auf Brandrauch. Alle Wohnungen waren nicht vom giftigen Brandrauch betroffen. Zwei Personen wurden während der Löschmaßnahmen vom Rettungsdienst betreut, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Durch das Brandereignis wurde eine Stromunterverteilung beschädigt. Mitarbeiter der Netzgesellschaft stellten die Strom- und Gasversorgung in dem Gebäude ab. Das Restaurant ist bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Nach zwei Stunden konnten die letzten der 38 Feuerwehrleute der Standorte Hüttenstraße, Münsterstraße und Posener Straße zu ihren Wachen zurückkehren. Vor Ort wurde die Feuerwehr von Mitarbeitenden der Netzgesellschaft, dem Umweltamt und dem Amt für Verbraucherschutz unterstützt.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell