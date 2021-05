Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Bewohnerin bei Zimmerbrand verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 12. Mai 2021, 17:00 Uhr, Arnheimer Straße, Kaiserswerth

Ein Brand in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war der Grund für einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr. Eine Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt.

Aus ungeklärter Ursache kam es am frühen Abend in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Das Feuer erfasste Teile der Einrichtung der Wohnung im zweiten Obergeschoss, der giftige Brandrauch zog in den Treppenraum und konnte sich auch in andere Bereiche des Wohngebäudes ausbreiten. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittlaer waren bereits Flammen und Rauch aus einem Fenster zu sehen. Die Einsatzkräfte gingen sofort mit einem Löschschlauch in das Gebäude. Weitere Einsatzkräfte der Feuerwache Flughafenstraße unterstützen bei den Maßnahmen. In der brennenden Wohnung wurde eine Frau gefunden, die umgehend aus dem Haus gerettet und an den städtischen Rettungsdienst übergeben wurde. Nach der Erstversorgung wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandschützer konnten das Feuer schnell löschen. Der giftige Brandrauch wurde mit Hochdrucklüftern aus dem Gebäude geblasen. Zur Aufklärung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Der Einsatz war für die insgesamt 28 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittlaer, der Feuerwachen Flughafenstraße und Münsterstraße nach 2 Stunden beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell