Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zeitgleicher Brand zweier Pkw in Hassels und Oberbilk - Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle - Keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 13. April 2021, 7.45 Uhr, Further Straße, Hassels und 7.59 Uhr, Mindener Straße, Oberbilk

Aus bisher ungeklärten Ursachen kam es am frühen Dienstagmorgen zu zwei unabhängigen Pkw-Bränden in Hassels und Oberbilk. Durch das frühzeitige Eintreffen der Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Es wurden keine Menschen verletzt.

Um 7.45 erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf eine Meldung über einen Pkw- Brand auf der Further Straße in Hassels. Einem Passanten war aufsteigender Rauch aus einem geparkten Volkswagen Typ Golf aufgefallen. Die Besatzung des eintreffenden Löschfahrzeuges konnte den inzwischen entstandenen Brand schnell unter Kontrolle bringen und komplett ersticken. Der Halter des Fahrzeuges wurde durch die Polizei informiert und war kurze Zeit später vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar. Nach einer Stunde konnten die Kräfte der Feuerwache auf der Frankfurter Straße wieder einrücken.

Fast zeitgleich zu der Meldung in Hassels fiel einem Passanten auf der Mindener Straße ein brennender Motorraum eines fahrenden Pkws auf. Der Mann machte auf sich aufmerksam und forderte die Fahrerin auf, das Fahrzeug anzuhalten. Gleichzeitig rief er über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr zur Hilfe. Der brennende BMW wurde durch die Fahrerin am Straßenrand zum Stillstand gebracht, und sie selber konnte aus dem abgestellten Fahrzeug flüchten. Die Besatzung des eintreffenden Löschfahrzeugs bekämpfte die mittlerweile auf das Fahrzeuginnere übergegriffenen Flammen zügig, sodass das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte. Auch hier war der Einsatz der Kräfte der Feuerwache Behrenstraße nach einer Stunde beendet.

