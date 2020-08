Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FW-D: Medizinische Notfall auf Baustelle - Höhenretter der Feuerwehr unterstützen den Rettungsdienst

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Dienstag, 25. August 2020, 16.23 Uhr, Georg-Glock-Straße, Golzheim

Die Leitstelle der Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag über einen medizinischer Notfall auf einer Baustelle an der Georg-Glock-Straße informiert. Aufgrund der Notfallmeldung entsendete der Leitstellenmitarbeiter zunächst einen Rettungswagen sowie einen Notarzt zur Baustelle. Diese trafen bereits wenige Minuten nach der Alarmierung an der Baustelle ein. Die Rettungsdienstmitarbeiter wurden durch Kollegen des 57-jährigen Bauarbeiters in das erste Untergeschoss geführt.Den Weg zum Erkrankten konnten die Retter nur über eine schmale Gerüsttreppe erklimmen. Nach Erreichen des hilfebedürftigen Bauarbeiters stand schnell fest, dass für einen Transport ins Krankenhaus weitere Unterstützung durch die Höhenretter der Feuerwehr erforderlich war. Zeitgleich zur ersten medizinischen Versorgung des 57- jährigen Erkrankten wurden die Höhenretter sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Nach abschließender medizinischer Behandlung durch den Notarzt konnte der Handwerker in einer speziellen Trage gesichert und mittels eines Baukrans aus der Baugrube an die Oberfläche transportiert werden. Dabei wurde der Patient von einem erfahrenen Höhenretter der Feuerwehr und ausgebildeten Notfallsanitäter begleitete. Im Anschluss konnte der Patient an den Rettungsdienst übergeben und in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert werden. Nach rund einer Stunde kehrten die 15 Einsatzkräfte der Wache Münsterstraße zu ihrem Standort zurück.

