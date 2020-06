Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mehrere Einsätze innerhalb kurzer Zeit. Kellerbrand in Kirchlinde, Gebäudebrand in Lindenhorst und Zimmerbrand in Hörde.

21.06.2020 Feuer in Kirchlinde / 03:50 Uhr Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am frühen Sonntagmorgen brach in einem Wohnhaus in Kirchlinde in der Straße Elsborn ein Kellerbrand aus. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Kurz vor 4 Uhr am Sonntagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Kirchlinde zu einem Kellerbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen und hielten sich im Freien auf. Da zunächst unklar war, ob sich noch weitere Personen im Gebäude befanden, begannen zwei Trupps unter Atemschutz sofort mit der Kontrolle des Treppenraums und der Wohnungen auf weitere Bewohner. Eine Person wurde dabei von der Feuerwehr mit einer Fluchthaube aus dem Gebäude gerettet. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung im Keller durch zwei weitere Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Keller mittels Hochleistungslüfter entraucht. Insgesamt wurden sieben Personen vom Rettungsdienst betreut, davon zwei Kinder. Die Untersuchung mittels Blutgasanalyse durch den Umweltdienst der Feuerwehr ergab aber keine Auffälligkeiten, sodass die betroffenen Personen nicht ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt waren ca. 45 Einsatzkräfte der Feuerwachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), 9 (Mengede), des Löschzugs 21 (Bodelschwingh) und des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt.

21.06.2020 Gebäudebrand in Lindenhorst / 04:10 Uhr Brand eines Vordachs Gegen 04:10 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Dortmund der Brand an einem Gebäude in der Bergstraße informiert. Durch die Einsatzkräfte wurde der Brand eines Vordachs an einer alten Lagerhalle vorgefunden. Der Brand wurde durch den Einsatz von zwei Strahlrohren gelöscht. Weiterhin wurde die leicht verrauchte Lagerhalle entraucht. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten.

Die eingesetzten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), 2 (Eving)sowie des Rettungsdienstes waren ca. 1 Stunde an der Einsatzstelle.

21.06.2020 Zimmerbrand in Hörde / 04:40 Uhr Zimmerbrand in einem Wohnhaus Die Feuerwehr wurde über einen Zimmerbrand in der Straße am Sommerberg in Hörde informiert. Die eingesetzten Einsatzkräfte fanden einen größtenteils durch die Bewohner gelöschten Brand in einem als Büro genutzten Raum vor. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst betreut und zwei mussten zur Kontrolle einer Rauchgasvergiftung einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Maßnahmen der Feuer beschränkten sich auf die Kontrolle und Nachlöscharbeiten im Brandraum.

Im Einsatz waren die Feuerwachen 3 (Neuasseln) und 4 (Hörde) sowie der Rettungsdienst für ca. eine Stunde.

