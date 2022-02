Feuerwehr Bochum

FW-BO: Vorläufige Abschlussbilanz Orkantief Zeynep

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Seit 22.30 Uhr hat sich die Lage bei der Feuerwehr Bochum deutlich beruhigt. Es gehen nur noch sehr vereinzelt Meldungen über Sturmschäden bei der Leitstelle ein.

Insgesamt wurden bis 23 Uhr 166 Einsatzstellen bearbeitet, in den meisten Fällen handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume, abgerissene Äste und lose Dachteile. An der Brandropstraße in Weitmar stürzen Teile eines Gerüstes um. Die Feuerwehr Bochum war mit über 210 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz und wurde durch 34 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) unterstützt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei einem Einsatz leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Durch die Unwetterfolgen wurden ansonsten glücklicherweise keine Personen verletzt.

Eine abschließende Bilanz der Nacht erfolgt voraussichtlich am Samstagmorgen (19. Februar) gegen 8.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell