FW-BO: Verkehrsunfall auf der A 40 mit vier Verletzten

Die Feuerwehr Bochum wurde heute um 17:22 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die A 40 in Fahrtrichtung Dortmund gerufen. An dem Verkehrsunfall waren zwei PKW und ein LKW beteiligt. Es wurden insgesamt vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatten bereits alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge verlassen. Die Patienten wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge wurden gesichert. Die auslaufenden Betriebsstoffe mussten mit einem Bindemittel aufgenommen werden. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz für die Rettungskräfte vor Ort beendet werden.

