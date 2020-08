Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW überschlägt sich auf der Autobahn

Bochum (ots)

Um 10:22 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem PKW-Unfall auf der Autobahn A-40 im Ortsteil Bochum-Hamme gerufen.

Ein PKW,der auf der Autobahn A-40 in Fahrtrichtung Wattenscheid unterwegs war, berührte ohne Fremdverschulden die Leitplanke, kam ins Schleudern und überschlug sich daraufhin mehrfach.Bei Ankunft der Einsatzkräfte befand sich der Fahrer des Fahrzeugs nicht mehr in dem PKW. Der Fahrer erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurde sofort vom Rettungsdiest medizinisch versorgt, und zügig in ein Bochumer Krankenhaus transportiert.Die Einsatzstelle wurde abgesichert,die PKW-Batterie abgeklemmt, und auslaufende Betriebsflüssigkeiten aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

