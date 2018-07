FW-BO: Brennender Gasgrill in Bochum Langendreer

Bochum (ots) - Am Freitag Abend gegen 19:20 Uhr wurde der Feuerwehr Bochum über den Notruf ein brennender Gasgrill im Garten eines Mehrfamilienhauses in der Grabelohstraße gemeldet. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Hauptwache in Bochum-Werne die Einsatzstelle erreichten, wurde die Meldung nach einer kurzen Erkundung bestätigt. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem C-Rohr die Flammen ab. Die Gasflasche, die im Grill integriert war wurde gekühlt und im Anschluss zur Sicherheit kontrolliert entleert. Es waren 10 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum beteiligt.

