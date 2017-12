FW-BO: Einsatzbilanz der Feuerwehr für die Weihnachtsfeiertage

Bochum (ots) - Insgesamt 286 mal mussten Feuerwehr und Rettungsdienst von Heiligabend bis zum 2.Weihnachtsfeiertag ausrücken. In 266 Fällen handelte es sich um rettungsdienstliche Eins-ätze. Bei 20 Einsätzen musste die Feuerwehr eingreifen. Darunter war auch der tödliche Verkehrsunfall auf dem Castroper Hellweg, bei dem eine Person ums Leben kam, sowie der Brand an der Karl-Rawitzki-Straße, bei dem eine Bewohnerin verletzt wurde. Ansonsten han-delte es sich zumeist um kleinere Einsätze wie brennende Weihnachtsdekoration auf einem Balkon an der Markstraße oder ein Fahrzeugbrand in einer Garage Am Steinknapp. Abschließend kann man, bezogen auf das Einsatzaufkommen, von ruhigen Festtagen sprechen.

