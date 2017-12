FW-BO: Feuer am Aschenbruch

Foto: Ulli Weber / Feuerwehr Bochum Brand am Aschenbruch Bild-Infos Download

Bochum (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Günnigfeld zu einem Brand einer Gartenlaube. Gegen 22:30 Uhr erreichte ein Anruf die Leitstelle der Feuerwehr, der das Feuer in dem Gebäude meldete. Als die Kräfte der zuständigen Feuer- und Rettungswache Wattenscheid am Aschenbruch eintrafen, brannte die Laube, in der sich glücklicherweise niemand mehr aufhielt, bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer wurde mit mehreren Trupps unter Atemschutz bekämpft. Trotz der massiven Löschmaßnahmen, dauerte es gut 90 Minuten, bis auch die letzten Glutnester abgelöscht waren. Unterstützt wurden die Kollegen der Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Günnigfeld der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

