Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei PKW prallen frontal zusammen - Beide Fahrer verletzt

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Gestern Vormittag (12. Juni) stießen auf der Ruhrtalstraße/Am Kattenturm zwei PKW frontal zusammen. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer.

Eine 82-jährige Essenerin fuhr gegen 11 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Ruhrtalstraße in Richtung Werden. In Höhe der Straße Am Kattenturm geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem BMW iX1 eines 62-Jährigen zusammen. Der 62-Jährige wurde dabei leicht, die 82-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen, unter anderem zur Unfallursache, aufgenommen./SyC

