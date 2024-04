POL-E: Essen: Unbekannte stiehlt Waren aus Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Am 7. Dezember vergangenen Jahres wurde einer 44-Jährigen am S-Bahnhof Steele die Geldbörse entwendet. Kurz darauf versuchte eine Unbekannte mit der Geldkarte an einem Geldautomaten abzuheben. Hierbei wurde die unbekannte Frau von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 22 nach den Tatverdächtigen. ...

mehr