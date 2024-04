POL-E: Mülheim an der Ruhr: Großeinsatz der Polizei in Heißen

Essen (ots) - 45131 E-Rüttenscheid: Am Sonntagnachmittag (7.April) stahl ein Unbekannter die Geldbörse einer Mitarbeiterin in einer Arztpraxis an der Giradetstraße und drohte im weiteren Verlauf mit einem Messer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16:50 Uhr wollte die Mitarbeiterin einer Arztpraxis zu ihrem Spind gehen, als ihr ein unbekannter Mann in einer ...

