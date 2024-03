POL-E: Mülheim an der Ruhr: Streit in der ZUE eskaliert erneut - 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Essen (ots) - 45470 MH-Raadt: Am Sonntag (3. März) wurde ein 35-Jähriger bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) an der Parsevalstraße verletzt. Sowohl er als auch ein weiterer Bewohner (34) wurden vorläufig festgenommen. Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von einem ...

mehr