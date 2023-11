POL-E: Essen: Unbekannte rauben Bargeld aus Supermarkt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45307 E.-Kray: Am 10. Juni dieses Jahres durchbrachen mehrere Unbekannte mit einem Kastenwagen gewaltsam das Zufahrtstor eines Industriebetriebs an der Wilhelm-Beckmann-Straße und brachen in die Lagerhalle ein. Die Kriminalpolizei sucht mit Bildern der Videoüberwachung nach Zeugen. An dem frühen Samstagmorgen verschafften sich vier Unbekannte Zugang zu dem Firmengelände, indem sie mit einem weißen ...

