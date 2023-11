POL-E: Essen: Unbekannte stehlen mehrere Fahrräder aus Mehrfamilienhaus - Fotofahndung - 2. Folgemeldung - Weiterer Tatverdächtiger ermittelt

Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Am Samstagabend (25. November) wurde ein 82-jähriger Essener beim Überqueren der Zollvereinstraße von einem PKW erfasst. Der 82-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, an denen er heute in einem Krankenhaus verstarb. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen. Gegen 17:20 Uhr überquerte der Essener mit seinem Hund bei starkem Regen ...

