Polizei Essen

POL-E: Essen: Hinweise auf eine geplante Auseinandersetzung in Essen - Polizei zeigt Präsenz

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete: In den letzten Tagen erreichten mehrere Hinweise die Polizei Essen, die eine geplante Auseinandersetzung großer Personengruppen am heutigen Samstag in der Essener Innenstadt ankündigten. Unter anderem wurden mehrere Videos in den sozialen Medien veröffentlicht, die dazu aufrufen, nach Essen zu kommen und sich an der Auseinandersetzungen zu beteiligen. Die Polizei Essen nimmt diese Hinweise ernst und hat sich darauf vorbereitet. Aktuell zeigen wir mit Kräften Präsenz. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar und sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Essen duldet keine Auseinandersetzungen und wird diese konsequent unterbinden. / TW

