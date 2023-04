POL-E: Mülheim: 22-Jähriger mit Schusswaffe im Hosenbund festgenommen

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Am Montagmittag (24. April) raubten drei Männer Altgold und Bargeld aus einem Juwelier an der Frohnhauser Straße. Der Inhaber des Geschäfts wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Gegen 13:40 Uhr betraten drei maskierte Männer das Juweliergeschäft an der Frohnhauser Straße. Unter Vorhalt einer mutmaßlich ...

