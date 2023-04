POL-E: Essen: Unbekannte rauben Juweliergeschäft aus - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 24. September 2022 gegen 15:00 Uhr wollte eine 88-Jährige an der Haltestelle "Rathaus" in die Straßenbahn einsteigen. Da sie einen Rollator mit sich führte, nahm sie dankbar das "Hilfsangebot" eines Unbekannten an. Die Hilfsbereitschaft diente offenbar nur als ...

mehr