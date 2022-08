POL-MFR: (1032) Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff

Neustadt a.d.Aisch (ots) - Ein 50-jähriger Mann steht im Verdacht am vergangenen Freitag (19.08.2022) mit einer Zwille (Steinschleuder) auf ein Baustellenfahrzeug in Neustadt an der Aisch geschossen zu haben. Die Kriminalpolizei Ansbach hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der 32-jährige Fahrer eines Radladers hörte gegen 08:20 Uhr bei Arbeiten auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße einen lauten Schlag an ...

mehr