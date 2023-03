Polizei Essen

POL-E: Essen: Bande entwendet Baustellenwerkzeuge - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am Samstag (4. März) gegen 00:45 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei mehrere dunkel gekleidete Personen, die augenscheinlich Gegenstände von einem Baustellengelände an der Kupferdreher Straße trügen. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten daraufhin drei Männer auf der Baustelle fest. Ein weiterer Mann wartete vor der Baustelle in einem Fahrzeug.

Ein 36-jähriger Tatverdächtiger mit rumänischer Staatsangehörigkeit befand sich unmittelbar an einem Zaunelement, erblickte die Polizisten und flüchtete. Nach einer fußläufigen Verfolgung stellte einer der Beamten den Flüchtigen. Zwei weitere Unbekannte, die sich auf der Baustelle befanden, entkamen unerkannt.

Währenddessen versuchte der Mann in dem geparkten Pkw, ein 31-jähriger Rumäne, vergeblich seinen schwarzen Audi zu starten und wurde durch den zweiten Beamten ebenfalls gestellt.

Die Polizisten fanden innerhalb des Fahrzeugs diverse Werkzeuge auf. Der schwarze Audi samt der Arbeitsmittel wurde sichergestellt.

Der 36-jährige sowie der 31-jährige Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt gegen die beiden Festgenommenen sowie gegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgrund des Bandendiebstahls. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell