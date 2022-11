Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Mercedes GLC nach Einbruch entwendet - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45481 MH-Saarn: In der Nacht von Samstag (12. November) auf Sonntag (13. November) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus an der Helene-Weigel-Straße ein. Aus dem Eingangsbereich des Hauses entwendete der unbekannte Tatverdächtige Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Mercedes GLC.

Am nächsten Morgen mussten die Besitzer den Einbruch in ihr Haus und den Diebstahl des neuwertigen Autos feststellen. Denn der Mercedes, welcher neben dem Haus auf der Garageneinfahrt stand, wurde durch den Unbekannten im Anschluss des Einbruchs gestohlen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem aktuellen Standort des SUV geben können, sich bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 zu melden./ViV

