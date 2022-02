Polizei Essen

POL-E: Essen: Zivilfahnder nehmen Katalysatoren-Diebe im Essener Norden fest

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: In der Nacht von Freitag auf Samstag (26. Februar gegen 2 Uhr) befuhren zivile Polizisten eine Parkfläche an der Arendahls Wiese. Dort konnten die Beamten einen VW feststellen, welcher mit einem Wagenheber aufgebockt worden war. Es lag der Verdacht nahe, dass sich mutmaßliche Täter an der Auspuffanlage zu schaffen machten. Der Auspuff war bereits mittels schweren Gerätes zum Teil abgetrennt worden. Frische Spuren deuteten auf eine aktuelle Tat hin.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten die mutmaßlichen Täter und stoppten diese. Bei der Kontrolle der Tatverdächtigen stellten die Zivilkräfte einen Wagenheber und einen Winkelschneider mit frischen Spuren fest. Zudem wurden weiteres Werkzeug und Utensilien zum Abmontieren der Auspuffanlage vorgefunden. Der Fahrzeuginnenraum war frisch verdreckt, wodurch sich der Verdacht erhärtete, dass sie den Katalysator an dem Fahrzeug an der Arendahls Wiese stehlen wollten.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 24-jähriger Deutscher und ein 19-jähriger Deutsch-Libanese, sind bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden in der Nacht durch die Beamten noch vorläufig festgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Täter vor allem im Schutz der Dunkelheit an Fahrzeugen zu schaffen machen. Sollte Ihnen ein aufgebocktes Fahrzeug auffallen, informieren Sie bitte die Polizei unter der Notrufnummer 110./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell