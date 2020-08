Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Essener hinterrücks - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Hinterrücks überfiel ein bislang unbekannter Räuber einen Essener, der sich gestern Abend (Donnerstag, 13. August) auf der "Kleine Stoppenberger Straße" befunden hat. Der 49 Jahre alte Mann gab den Beamten an, dass er dringend seine Notdurft verrichten musste und sich hierzu abseits der "Kleine Stoppenberger Straße" in einem Zwischengang, geschützt durch Buschwerk und Gleise, aufgehalten habe. Plötzlich hörte er hinter sich einen Mann, der von dem Essener Geld verlangte. Als dieser sich nicht rührte, ergriff der Räuber den um die Schulter gelegten Rucksack und versuchte, ihn gewaltsam wegzureißen. Zudem schlug er mit einem großen Ast auf den 49-jährigen ein. Durch die handreifliche Auseinandersetzung stürzte der Essener zu Boden und konnte deswegen den Rucksack nicht mehr festhalten. Daraufhin flüchtete der Räuber in Richtung Schützenbahn über das Gebüsch hoch zu den Gleisen. Er wird beschrieben als dunkelhäutig, von sportlicher Statur, zwischen 20 und 25 Jahre alt und ungefähr 1,7 Meter groß. Er hat schwarze, kurze gelockte Haare und trug bei der Tatbegehung ein rot-orangenes Hemd. Das Raubdezernat sucht Zeugen, die den Mann beobachtet haben und Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben können. 0201/829-0. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell