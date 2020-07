Polizei Essen

POL-E: Essen: Fotofahndung nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung - Mann identifiziert

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Am 27. April 2020 stahl ein Unbekannter einer 51-Jährigen die Geldbörse, um am späten Abend mit der darin befindlichen EC-Karte an einem Geldautomaten in Kray mehrfach Geld abzuheben - dabei wurde der Unbekannte gefilmt. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4659109) Der abgelichtete Mann konnte identifiziert werden. Die Polizei bittet, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten./ SyC

