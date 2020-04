Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann legt Feuer vor Wohnungstür - Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Polizei und Feuerwehr wurden am Samstag, 11. April, gegen 23.10 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Heibauerfeld gerufen. Ein 37-jähriger Bewohner des Hauses hörte vor seiner Wohnungstür ein verdächtiges Geräusch. Als er die Tür öffnete, sah er auf dem Boden vor seiner Tür ein gerade angezündetes Feuer. Außerdem sah er, wie ein ihm bekannter 23-Jähriger die Treppe hinab floh. Der 37-Jährige konnte das Feuer selbständig löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. /bw

