POL-E: Essen: Ehepaar aus Kray vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

45309 E.-Kray: Mit einem Foto sucht die Polizei nach einem Ehepaar aus Kray, das zuletzt am Freitag, 7. Februar, an seiner Wohnanschrift an der Straße Dutzendriege gesehen wurde. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach Claudia V. und Ulrich V. Claudia V. ist 48 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat kurze, blonde Haare. Ulrich V. ist 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkle Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die Claudia V. und Ulrich V. gesehen haben, oder Angaben zu einem möglichen Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 42 zu melden. /bw

