Polizei Essen

POL-E: Essen: 28-Jähriger belästigt Eisbahn-Besucher und randaliert nach Ingewahrsamnahme - Spuckhaube kommt zum Einsatz

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein 28-Jähriger wurde am Freitagabend (31. Januar, 22:10 Uhr) in Polizeigewahrsam genommen - er hatte zuvor Passanten beleidigt und war einem Platzverweis der Beamten nicht nachgekommen.

Der 28-Jährige soll sich an den Taschen und Rucksäcken, die Besucher vor der Eisbahn deponiert hatten, zu schaffen gemacht haben. Außerdem beschimpfte und beleidigte er einige Menschen - so schilderte es ein Zeuge, der die Leitstelle der Polizei verständigte.

Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten nahmen die Personalien des 28-Jährigen auf, um Strafanzeige zu erstatten - anschließend erteilten sie ihm einen Platzverweis.

Diesem wollte der 28-Jährige jedoch nicht nachkommen, er spuckte und trat nach den Beamten - weshalb diese ihn in Gewahrsam nahmen. Auf der Fahrt zur Wache setzte der Mann seinen Widerstand mit Spuck- und Kopfnuss-Attacken fort. Ebenso in der Wache, wo er nach einer Blutprobenentnahme eine Glasscheibe zerschlug und die Beamten heftig beleidigte. Den Weg ins Gewahrsam musste der 28-Jährige mit einer Spuckhaube antreten. Am nächsten Morgen wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen./ SyC

