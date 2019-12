Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Essen (ots)

45117 E-Stadtgebiete/ 45468 MH-Stadtgebiete: Morgen ist es so weit: Das Jahr 2019 geht zu Ende! Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr begleitet Sie durch die bevorstehende Silvesternacht. Für einen sicheren und entspannten Jahreswechsel möchten wir Ihnen ein paar Tipps an die Hand geben:

- An Silvester sind wir für Ihre Sicherheit verstärkt auf den Straßen von Essen und Mülheim unterwegs und schreiten konsequent und frühzeitig zur Abwehr von Gefahren und zur Verfolgung von Straftaten ein!

- Nutzen Sie ausschließlich geprüftes Feuerwerk! Werfen Sie keine Feuerwerkskörper oder Böller auf Menschen, in den fließenden Verkehr oder auf Tiere! Schwere Verletzungen, Unfälle oder Sachbeschädigungen können die Folge sein.

- "Don't drink and drive!" - Kein Alkohol am Steuer! Das gilt auch an Silvester! Lassen Sie Ihr Auto stehen, auch wenn Sie glauben, "nur wenig getrunken" zu haben oder noch fahrtüchtig zu sein. Organisieren Sie bereits im Vorfeld Ihre Heimfahrt oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Wenn Sie nüchtern sind und im Auto die Rückreise antreten, passen Sie Ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen an.

- Gehen Sie erkennbaren Konflikten aus dem Weg!

- Gefährden Sie sich nicht selbst! Treten Sie z.B. nicht unvermittelt auf die Fahrbahn.

- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Feiernde. Bevor es Ärger gibt: Reden Sie z.B. im Vorfeld mit Ihren Nachbarn.

- Wenn Sie in eine bedrohliche Situation geraten sollten, sprechen Sie die Polizei direkt an - wählen Sie die 110 und machen Sie Andere auf sich aufmerksam!

- Nehmen Sie nur Wertgegenstände mit, die Sie wirklich brauchen. Langfinger sind auch an Silvester unterwegs!

Die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schöne Silvesternacht, einen guten Rutsch und ein glückliches 2020!/ SyC

