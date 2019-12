Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt renitenten Ladendieb fest - Zeuge hielt Verdächtigen fest und half so der Polizei

Essen (ots)

45289 E.-Burgaltendorf: Die Polizei hat am Dienstag, 17. Dezember, einen renitenten Ladendieb vorläufig festgenommen. Der 33-Jährige steht im Verdacht, gegen 17.30 Uhr mehrere Flaschen Spirituosen in einem Supermarkt an der Dumberger Straße gestohlen zu haben. Als er von einer Mitarbeiterin des Supermarktes auf den Diebstahl angesprochen wurde, stieß er die 37-Jährige zur Seite und ergriff die Flucht. Ein couragierter Kunde beobachtete das Ganze, eilte dem Ladendieb hinterher und konnte ihn schließlich auf dem Parkplatz des Supermarktes stellen. Zusammen mit Mitarbeitern des Supermarktes brachte er den 33-Jährigen zurück in den Markt und wartete auf die alarmierte Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. Er wird am heutigen Mittwoch, 18. Dezember, dem Haftrichter vorgeführt. /bw

